Florenzi-Roma, addio segnato. Inter in corsa post-Europeo?

Florenzi è stato a lungo un obiettivo dell’Inter. L’esterno della Roma, rientrato dal prestito al Paris Saint-Germain, lascerà però di nuovo la capitale. In un mercato con poche risorse economiche potrebbe tornare tra gli obiettivi dei nerazzurri?

FUTURO – Paolo Assogna, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del futuro di Alessandro Florenzi. Queste le sue parole: «Non rientra nel progetto della Roma anche perché manca la volontà reciproca nel continuare insieme. I suoi procuratori stanno cercando una sistemazione. Parliamo comunque di un titolare dell’Italia e di un giocatore che viene da una stagione al Paris Saint-Germain. Potenzialmente può essere titolare in molte squadre in giro per l’Europa».

OBIETTIVO INTER? – Florenzi al momento non rientra tra gli obiettivi dell’Inter per rinforzare la fascia destra dopo la partenza di Hakimi proprio verso il Paris Saint-Germain. Non è però da escludere, al termine dell’Europeo dell’Italia (domenica alle 21 la finale contro l’Inghilterra, ndr), che l’esterno classe 1991 rientri prepotentemente nella lista della spesa di Beppe Marotta e Piero Ausilio.