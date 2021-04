Florenzi obiettivo Inter? Pochettino: «Avremo tempo di parlare delle voci»

Florenzi è stato accostato all’Inter in questi giorni. Sul laterale del PSG si è espresso il suo allenatore, Pochettino, che rimanda il discorso mercato visto che i parigini stanno lottando per Ligue 1, Champions League e Coupe de France.

COMMENTI SUCCESSIVI – In relazione alle voci su Alessandro Florenzi e l’Inter dal PSG arriva un “no comment”, almeno per ora. Questa la risposta di Mauricio Pochettino: «Credo che non sia giusto parlare delle voci. Siamo dentro tre competizioni, questa è la cosa più importante sia per il club sia per i giocatori. Avremo tempo di parlare alla fine della stagione, quando il nostro obiettivo sarà chiaro».