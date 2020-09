Flick (all.Bayern Monaco): “Perisic? Abbiamo deciso di non puntarci”

Perisic-Bayern

Dalla Germania riportano le dichiarazioni sul mercato di Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco. In merito a Perisic il tecnico ha chiuso la porta.

PORTA CHIUSA – Maximilian Koch, giornalista di Abendzeitung, riporta le parole di Flick sul mercato del Bayern Monaco. In particolare sui tre prestiti della stagione, cioè Perisic, Odriozola e Coutinho, il tecnico ha chiuso a un ritorno. Ecco la traduzione del suo tweet originale:

Ivan Perišić is unlikely to return to Bayern. Hansi Flick says about Coutinho, Odriozola and Perišić: "It's been decided that we'll no longer resort to the three players" [@Koch_AZ]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2020