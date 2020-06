Firpo vale 41 nell’affare Lautaro Martinez? Marotta dice no! Muro Inter

Negli ultimi giorni, si è parlato molto dell’ultima offerta del Barcellona da 70 milioni più Junior Firpo per Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’ipervalutazione del laterale non verrebbe accettata da Marotta e dall’Inter. Di seguito i dettagli

NO ALL’IPERVALUTAZIONE – La valutazione di 41 milioni per Junior Firpo per far quadrare i conti per Lautaro Martinez sembra veramente spropositata. L’Inter accetta l’inserimento del laterale nella trattativa, ideale per gli schemi di Conte, ma con un valore differente. Marotta, infatti, lo valuta la metà dei 41 milioni previsti dal Barcellona, dunque intorno ai 20. Sicuramente dalla Spagna dovranno rifare i conti per arrivare a soddisfare le richieste nerazzurre.