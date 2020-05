Firpo “nuova” contropartita del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez – TS

Junior Firpo, giovane esterno del Barcellona, secondo quanto riportato oggi da “TuttoSport”, potrebbe essere la nuova contropartita per arrivare a Lautaro Martinez.

CONTROPARTITA – Nella trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, salgono le quotazioni di Junio Firpo, esterno classe 1996 nato a Santo Domingo in Spagna. Dopo l’ottima stagione al Betis dove ha collezionato ben 3 gol e 4 assist in ventiquattro partite stagionali, ha conquistato l’Europeo Under-21 disputato in Italia e successivamente acquistato dal Barcellona. Il club crede molto in lui e lo dimostra la fiducia dimostrata in questa stagione: in “blaugrana” ha giocato diciassette partite, tredici di queste da titolare. Il suo possibile inserimento nella trattativa per arrivare a Lautaro Martinez, potrebbe mettere tutti d’accordo: l’Inter dal canto suo vuole ottenere il massimo (tra contropartite e parte cash) dalla cessione del centravanti argentino, . Il Barcellona non vuole pagare interamente la clausola di 111 milioni, anche perché andrebbe versata in un’unica rata.

