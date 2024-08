La Fiorentina chiude per Gudmundsson: le cifre dell’operazione – Sky Sport

La Fiorentina è vicina a chiudere Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa si trasferisce in prestito a Firenze. Queste le cifre dell’operazione come riportato da Gianluca Di Marzio.

CIFRE – Albert Gudmundsson è pronto a firmare con il Genoa. L’attaccante svedese è a un passo dal passaggio alla Fiorentina. Si è sbloccato tutto nella serata di oggi, come spiegato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Il giornalista di Sky Sport, spiega che nella giornata di domani, 16 agosto, Albert Gudmundsson passerà alla Fiorentina. L’attaccante del Genoa si trasferisce a Firenze in prestito oneroso a 8 milioni di euro, con un obbligo di acquisto condizionato fissato a 17 milioni di euro più 3.5 di bonus. Una cifra importante per la Fiorentina.

Gudmundsson, niente Inter. Si va verso Firenze

ADDIO – Niente da fare per l’Inter. I nerazzurri, nonostante un mercato di qualità, mancano con la ciliegina sulla torta. L’attaccante svedese, dopo aver aspettato l’eventuale contromossa dell’Inter, alla fine ha accettato la proposta della Fiorentina che lo rilancia in un ambiente europeo sotto la guida di Raffaele Palladino. Nei prossimi giorni, come di consueto, si chiuderanno le ultime pratiche burocratiche.