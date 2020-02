Fiorentina, Castrovilli: “Futuro? Ricordo cosa dissi al mio agente. Voglio…”

Intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha lanciato un messaggio alle pretendenti come l’Inter sul suo futuro

RETROSCENA – Queste le parole di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, sul rinnovo e il futuro che vede big come l’Inter sulle sue tracce: «Se ho firmato è perché credo nel programma di questa Fiorentina. Tre anni fa, quando sono arrivato per la prima volta qui, aggregandomi al settore giovanile, ricordo ancora che chiamai quasi subito il mio agente. Erano passati sei mesi e gli disse che mi sarebbe piaciuto restare a lungo. Addirittura sognavo di comprarci casa. L’obiettivo con la maglia viola? Portarla in Champions League. Magari davvero prima di tre anni».