Fiorentina, Barone: “Chiesa, siamo sereni. Superata questa situazione…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, obiettivo dell’Inter

FUTURO – Queste le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, sul futuro di Federico Chiesa, esterno offensivo viola nel mirino dell’Inter. «Con lui abbiamo un ottimo rapporto, sincero, siamo contenti entrambi. C’è grande serenità e rispetto da parte sua, della sua famiglia e da parte nostra. Alla Fiorentina i giocatori devono arrivare per restare, qui possono crescere, maturare e anche andare in Nazionale. Quando questa situazione sarà alle spalle ci sarà modo per parlare».