Fiorentina, affondo per Sebastiano Esposito: le cifre dell’affare – SI

La Fiorentina accelera per Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è finito nel mirino del club viola, che ha già avviato i contatti con l’Inter per un trasferimento a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.

I DETTAGLI – L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 5-6 milioni di euro, oppure 5 milioni fissi più 1-2 milioni di bonus. Una trattativa che, pur non essendo ancora nelle fasi finali, sembra destinata ad entrare presto nel vivo, con la volontà della Fiorentina di chiudere il prima possibile. Esposito, reduce da una stagione positiva al Bari in Serie B (6 gol e 2 assist in 22 presenze), ha un contratto con l’Inter fino al 2026, ma il suo futuro appare ormai lontano da Milano. Per il club nerazzurro si profila dunque un bivio: cessione a titolo definitivo o rinnovo con successivo prestito. La prima opzione, però, è quella al momento più concreta, anche per le esigenze di bilancio della società meneghina e per la voglia del giocatore di trovare stabilità dopo una lunga serie di prestiti.

Esposito vicino alla Fiorentina, nuova esperienza in Italia

NUOVA ESPERIENZA – La Fiorentina, dal canto suo, vede in Esposito un profilo ideale per completare il reparto offensivo, portando freschezza, tecnica e margini di crescita. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio dell’Inter e lanciato in prima squadra nel 2019, ha già maturato esperienze in Italia. Ora potrebbe arrivare per lui la chance di imporsi stabilmente in Serie A, in una piazza ambiziosa come quella viola. L’operazione è ben avviata, ma restano da limare alcuni dettagli legati alla formula e alla possibile percentuale sulla futura rivendita da riconoscere all’Inter. La sensazione, è che la trattativa possa chiudersi positivamente nelle prossime settimane. La Fiorentina ci crede, Esposito attende: il futuro potrebbe tingersi di viola.