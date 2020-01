Giroud, ora c’è la fila! Ma l’Inter ha una carta da giocare – Sky UK

Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sports UK, l’Aston Villa avrebbe avviato i contatti col Chelsea di Frank Lampard per il prestito di Olivier Giroud, obiettivo di mercato dell’Inter. I dettagli della situazione.

CONCORRENZA – L’Inter e Giuseppe Marotta devono sbrigarsi: ogni giorno che passa, il Chelsea è più vicino a cedere Olivier Giroud e le offerte non mancano. Vi avevamo raccontato dell’interesse del Newcastle (QUI), ma stando a quanto riporta l’emittente inglese Sky Sports UK, si sarebbe aggiunto anche l’Aston Villa al novero delle pretendenti. Nello specifico, il club del nord di Birmingham si è già assicurato le prestazioni di Danny Drinkwater dai Blues e vorrebbe puntare sugli ottimi rapporti per arrivare al francese. La formula sarebbe quella del prestito secco fino a fine stagione.

ASSO NELLA MANICA – L’Inter, dal canto suo, può contare sul gradimento del calciatore e sulle prospettive di competitività. I nerazzurri infatti sono in corsa per lo scudetto, per l’Europa League e per la Coppa Italia. Giroud sarebbe felice di riabbracciare Antonio Conte e far da concorrenza a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, piuttosto che impelagarsi nella lotta per non retrocedere intrapresa dai Villains.

Fonte: skysports.com