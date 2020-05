Ferrari (ag. Kinkoue): “Trattativa con l’Inter già definita, ma standby”

Condividi questo articolo

Kinkoue è un giovane difensore della Primavera, arrivato un anno fa dalla Francia. Il suo agente Fabrizio Ferrari, in un’intervista rilasciata al sito “TuttoMercatoWeb”, spiega perché la trattativa per il rinnovo è ferma pur essendo già definita.

STOP PER CORONAVIRUS – Fabrizio Ferrari, agente che spesso opera con la Francia, spiega la situazione di Étienne Kinkoue per il rinnovo con l’Inter: «Siamo figli di questa situazione in cui è stato impossibile incontrarsi. Le trattative sono in standby, anche quelle già definite come ad esempio quella di Kinkoue. Attendiamo il momento più calmo per mettere nero su bianco».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo