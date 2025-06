Fenucci, assist all’Inter e ad altri club: «Lucumì ha una clausola!»

Fenucci si esprime sul futuro dei giocatori del Bologna. Lucumì, difensore accostato anche all’Inter, può lasciare pagando la clausola rescissoria. Questa si aggira sui 28 milioni di euro.

SOLO UN GIOCATORE “DIPENDE DA SE STESSO” – Presente al Festival della Serie A a Parma, l’AD del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del Bologna e di come la volontà del club è quella di trattenere tutti i giocatori migliori. Intercettato da Sky Sport, l’AD felsineo si è esposto in questo modo: «Come l’anno scorso i nostri giocatori vengono accostati ad altre squadre. La cosa adesso è normale, durante il campionato mi dava fastidio, ma adesso è normale. La volontà è quella di trattenerne i più possibili, se fosse immaginabile tutti, perché vogliamo continuare con questo percorso di crescita. Vogliamo fare bene, abbiamo quattro competizioni. Sappiamo che potrebbe essere difficile ma la volontà è di trattenerli tutti. Ci sono dei casi particolari come Joshua Zirzkee lo scorso anno, che aveva una clausola e quindi poteva decidere indipendentemente dai noi il proprio destino. Solo un giocatore della rosa ha una clausola: è Jhon Lucumì». A proposito di Lucumì, il difensore colombiano piace anche all’Inter, che dovrà necessariamente acquistare un nuovo centrale per ringiovanire il reparto. Tra i giocatori del Bologna che piacciono ci sono pure Sam Beukema e Santiago Castro.