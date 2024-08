Faye, la prima offerta dell’Inter. Una condizione al Barcellona – TS

L’Inter ha inviato la prima offerta al Barcellona per il difensore di appena venti anni Mika Faye. La dirigenza detta una condizione al Barcellona secondo Tuttosport.

CONDIZIONE – L’Inter è ancora alla ricerca di un braccetto di sinistra per la difesa a tre di Simone Inzaghi. Dal momento in cui si è infortunato Tajon Buchanan con il Canada nel ritiro durante la Copa America sono cambiate le priorità sul mercato. Serve assolutamente un giocatore in quel ruolo per sopperire all’assenza a tempo determinato dell’ex Club Bruges. Tanti nomi sono usciti nelle precedenti settimane, tutti scartati uno ad uno. Quello attuale viene dal Barcellona ed è Mika Faye, talento di 20 anni protagonista nella tournée negli Stati Uniti di questa estate ma senza una presenza ufficiale tra i grandi. Il giovane rispecchia a pieno le richieste della proprietà americana Oaktree, che spinge e impone alla dirigenza di trovare giocatori futuribili e non più pronti sul breve termine. La società ha fatto un’offerta al Barcellona ed ha fatto sapere di poter pagare i 15 milioni di euro richiesti, però a partire dal 2025. Prestito con obbligo condizionato, parte fissa e bonus: questa è la proposta nerazzurra per Faye. La concorrenza arriva dal Porto e dal Rennes, che mettono sul piatto meno di 10 milioni. Real Betis e Real Sociedad lo chiedono solamente in prestito.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino