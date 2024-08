Faye, Barcellona spinge per la cessione: l’Inter può battere la concorrenza!

L’Inter sposta il focus del mercato della difesa verso il giovane Mikayil Faye. Dalla Spagna viene resa chiara la posizione del Barcellona, che potrebbe accogliere di buon grado l’interesse nerazzurro.

NUOVO INTERESSE – Come si evince dalle ultime notizie di mercato, l’Inter – ancora alla ricerca del rinforzo in difesa – è ora orientata verso Mikayil Faye del Barcellona e Tomas Palacios, di proprietà del Talleres. Sul senegalese adesso giungono conferme direttamente dalla Spagna, dove si racconta della volontà del giovane calciatore di lasciare il club blaugrana, dove non ha più abbastanza spazio a causa dei tanti calciatori che occupano lo stesso ruolo. Chiara anche la posizione dello stesso Barcellona, intenzionato a cedere Faye a una cifra che gravita intorno ai 15 milioni di euro.

Faye-Inter, il punto della situazione e le intenzioni del Barcellona

SPINGERSI – Nessuna delle tante corteggiatrici di Faye, però, sono arrivate a spingersi alla proposta desiderata dal Barcellona. L’unica che potrebbe accontentare i desideri blaugrana è l’Inter, disposta a toccare i 15 milioni di euro, tra parte fissa e variabile, e a investire con un acquisto a lungo termine sul classe 2004. L’unica richiesta della dirigenza nerazzurra, stando a quanto riporta il portale spagnolo Sport.es, è la possibilità di sborsare quella cifra a partire dal 30 giugno 2025.

CONCORRENZA – Intanto, però, l’Inter non è l’unico club interessato a Faye. Molti altri club, infatti, hanno puntato il giovane difensore, pur non avvicinandosi abbastanza alle richieste del Barcellona. Il Porto, per esempio, vorrebbe pagare circa 6 milioni di euro, mentre il Rennes arriverebbe agli 8. Il Barcellona ha fretta di trovare una sistemazione a Faye e per questo vorrebbe che le corteggiatrici arrivassero a sbilanciarsi entro questa settimana. Tuttavia, molto nelle mani del calciatore, che ha la volontà chiara e precisa di sposare un progetto nel quale possa trovare abbastanza spazio per crescere ancora di più.