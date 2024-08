Faye si allontana dall’Inter: nuova pretendente francese sul 2004!

Mikayil Faye si allontana dall’Inter. Il centrale del Senegal, classe 2004, è in uscita dal Barcellona e su di lui ha messo gli occhi anche un club francese.

IN FRANCIA CI PROVANO – Continua la ricerca dell’Inter al prossimo braccetto di sinistra. Mancano quattordici giorni alla fine del calciomercato e il club nerazzurro, dopo aver sondato e valutato diversi nomi, nelle ultime ore avevano messo nel proprio mirino Tomas Palacios e Mikayil Faye. Quest’ultimo, però, si allontana: infatti sul giocatore del Barcellona, oltre all’interesse del Besiktas, è piombato il Rennes. Come racconta Mundo Deportivo, i francesi potrebbero versare sulle casse del club blaugrana 10 milioni di euro. Faye, nonostante il buon precampionato, non ha convinto appieno Hansi Flick.

Faye già cercato a gennaio. Per l’Inter c’è un preferito

ALTRO PROFILO – Continua il Mundo Deportivo, su Faye aveva messo gli occhi anche il Lens che durante il mercato di gennaio aveva avanzato anche una buona proposta al Barcellona. Ma il club catalano decise di non cedere il proprio difensore. Ora occhio al Rennes. Dal canto suo, l’Inter non ha mai affondato per il classe 2004 del Senegal, mostrando solamente un interesse. I nerazzurri potrebbero puntare fortemente invece su Palacios, giocatore dell’Independiente Rivaldavia, ma di proprietà del Talleres.