Fares, ora l’Inter è davvero distante: operazione (finalmente) in chiusura

Mohamed Fares SPAL

Fares non sarà il nuovo esterno sinistro a tutta fascia dell’Inter. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dà per chiusa l’operazione per la cessione del calciatore della SPAL ma non in direzione Milano

(DI) NUOVO BIANCOCELESTE – La telenovela Mohamed Fares sta per giungere al termine. Dopo un lungo tira e molla, Lazio e SPAL hanno trovato l’accordo per trasferire il classe ’96 algerino nella Capitale. Ora si possono programmare le visite mediche prima dell’annuncio. Ad assicurarlo è Alfredo Pedullà, che da giorni parla dell’interessamento nerazzurro per l’esterno mancino. Ma ora l’Inter è praticamente fuori dai giochi, non avendo voluto chiudere anzitempo l’operazione. Salvo sorprese, il costo di Fares si aggirerà intorno ai 10 milioni di euro.