Fares-Lazio? Ora si inserisce l’Atalanta. Inter sempre più lontana – Sky

Condividi questo articolo

Mohamed Fares SPAL

Fares resta un nome caldo per il mercato di diversi club italiani. La Lazio è da diverse settimane in vantaggio per il laterale ma la trattativa con la SPAL non è ancora conclusa. Dopo i rumors sull’Inter, occhio all’inserimento dell’Atalanta che sta lavorando per il mancino

CORSA A DUE – Mohamed Fares sta infiammando il mercato degli esterni. Il calciatore è corteggiato da diversi club, su tutti la Lazio, che da diverse settimane è in procinto di chiudere la trattativa con la SPAL. L’Inter è stata accostata in numerose occasioni al calciatore, ma ora è su altri obiettivi. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano per SkySport24, l’Atalanta è pronta a inserirsi e sta lavorando per l’esterno, dopo la partenza di Castagne. La Lazio resta comunque in netto vantaggio.