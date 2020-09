Fares-Inter, incontro e offerta ma Lazio ancora avanti: la situazione – AP

Mohamed Fares SPAL

Durante la giornata di ieri, ci sarebbe stato un incontro con l’Inter per Mohamed Fares, ma la Lazio resterebbe in vantaggio per il terzino della Spal

PUNTO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, Mohamed Fares sarebbe vicino a cambiare maglia. Ieri ci sarebbe stato un incontro con l’Inter. Il club nerazzurro avrebbe offerto alla Spal un prestito da 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 7 più bonus in caso di qualificazione in Champions League. La Spal però vorrebbe vendere subito il cartellino del suo terzino sinistro. In questo senso la Lazio mettere sul piatto 8 milioni, mentre la società spallina ne chiederebbe 10. Si starebbe discutendo su Palombi come possibile contropartita tecnica, però offrendo un milioni e mezzo di bonus i biancocelesti potrebbero aggiudicarsi l’algerino.

Fonte: AlfredoPedulla.com