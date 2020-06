Fares-Inter, era tutto fatto? Il retroscena sull’esterno della SPAL

Nei mesi scorsi l’interesse dell’Inter per Mohamed Fares sembrava concreto. L’esterno della SPAL piace molto ad Antonio Conte, che lo ritiene adatto per la fascia nerazzurra. Ma l’infortunio patito dall’algerino la scorsa estate ha cambiato tutto: ecco il retroscena raccontato da “calciomercato.com”.

INTERESSE CONCRETO – Mohamed Fares è un esterno sinistro che Antonio Conte ritiene perfetto per il suo concetto di laterale. Nella scorsa estate si manifesta un interesse più che concreto da parte dell’Inter, e la trattativa si spinge oltre la soglia minima della richiesta di informazioni. Secondo un retroscena, Inter e SPAL avevano trovato un accordo: Fares in nerazzurro per 12 milioni più bonus. L’algerino veniva dalla migliore stagione della sua giovane carriera: 3 gol in 35 presenze al primo anno a Ferrara. Una quotazione più che accettabile quella del classe 1996, dal punto di vista dei nerazzurri.

ACCORDO SFUMATO – Tuttavia l’accordo tra i due club non si è mai concretizzato. A inizio agosto 2019 salta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: un infortunio grave che costringe Fares a rimanere fuori per tutta la prima parte della stagione. Nel 2019/20 solo 2 presenze con la SPAL per il franco-algerino, per un totale di 92 minuti. L’ex Verona rimane nel radar dell’Inter, visti soprattutto il prezzo e la giovane età (24 anni). Tuttavia l’intenzione è di valutare la sua condizione una volta rientrato in campo.