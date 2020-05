Fares ancora nei radar dell’Inter, si valuta al suo rientro in campo – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter non ha perso di vista Fares, il terzino della Spal che già la scorsa estate è stato vicino ai nerazzurri.

SEMPRE MONITORATO – L’Inter ha ancora nei suoi radar Mohamed Fares. Il terzino sinistro della Spal, classe 1996, è stato un obiettivo concreto di mercato la scorsa estate, ma poi un infortunio al ginocchio ha chiuso ogni discorso. I nerazzurri aspettano di vedere in che condizioni l’algerino tornerà in campo, ma lo considera ancora tra le opzioni per la fascia sinistra. In questa stagione la Spal ha patito molto la sua assenza.