Faraoni: “Inter? Interesse che fa piacere. Nel calcio ormai…”

Condividi questo articolo

Marco Davide Faraoni, ex giocatore dell’Inter ora all’Hellas Verona, ha rilasciato una lunga intervista a “L’Arena”. L’esterno gialloblù ha quindi parlato del suo futuro e delle voci di mercato

ORGOGLIO – «Sapere di essere accostato a grandi squadre come Inter, Fiorentina, Lazio e Roma fa ovviamente piacere, ma io ho sempre pensato sempre e solo a giocare per il Verona, una squadra che mi ha dato tanto. Il calcio comunque è pazzesco: bastano tre o quattro partite fatte bene e sei sulla bocca di tutti, così come il contrario. Io comunque non mi faccio illusioni e mi concentro sul nostro obiettivo comune, che è la salvezza». Queste le parole di Marco Davide Faraoni.