Falck (Bild): “Bayern Monaco non interessato a Brozovic, ecco il motivo”

Brozovic

Christian Falck, capo dello sport di Bild, mette fine alle voci di mercato che vogliono il Bayern Monaco interessato a Marcelo Brozovic.

VOCI SMENTITE – Dalla Germania arriva una secca smentita alle voci di un interesse del Bayern Monaco per Brozovic. A farsi portavoce è Falck, giornalista della Bild, che scrive appunto come i rumors non siano veri. Per un motivo: il club ha deciso che il giocatore non ha le qualità necessarie. Ecco il suo tweet:

Because of many reports about a interest of @FCBayern in Marcelo Brozović: this is NOT TRUE. the club decided: the player of does not have the necessary quality @SPORTBILD @altobelli13

— Christian Falk (@cfbayern) September 16, 2020