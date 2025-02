Fagioli alla Fiorentina, ma salta una sfida con l’Inter! Come Zalewski. Il motivo

Fagioli lascia la Juventus e si trasferisce alla Fiorentina prossima avversaria dell’Inter per ben due volte. Uno degli aspetti più particolari di questo trasferimento riguarda la sua disponibilità nelle prossime partite. Fagioli potrà scendere in campo già lunedì 12 febbraio nella sfida contro l’Inter per la sfida di ritorno, e non quella di andata. Lo stesso vale per il nuovo acquisto nerazzurro, Nicola Zalewski.

NUOVO AVVERSARIO – Nicolò Fagioli lascia la Juventus e si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrocampista italiano non potrà essere utilizzato nella sfida di giovedì 8 febbraio tra Fiorentina e Inter, il recupero della 14ª giornata di Serie A, interrotta lo scorso novembre al 16’ minuto a causa del malore di Edoardo Bove. Secondo regolamento, i calciatori acquistati nella finestra di mercato invernale non possono essere impiegati nei recuperi di partite sospese in precedenza, in quanto non erano tesserati per il club nel momento dell’interruzione.

Zalewski come Fagioli, salta Fiorentina-Inter! Disponibile la prossima

UGUALE – Per lo stesso motivo, anche Nicola Zalewski, neo-acquisto dell’Inter, non sarà disponibile nella gara di giovedì. L’esterno polacco, arrivato dalla Roma, dovrà quindi attendere la sfida di lunedì, anche se con il club nerazzurro ha già debuttato avendo giocato il derby di Milano. L’arrivo di Fagioli rappresenta una mossa importante per Raffaele Palladino. Ora toccherà al giovane centrocampista dimostrare il proprio valore sul campo, saltando però una sfida importante contro l’Inter. Sarà disponibile per quella dopo, la sfida di ritorno in programma lunedì 12 febbraio.