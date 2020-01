Faggiano (Parma): “Esposito? Cercato un mese fa! Darmian-Inter…”

Faggiano, direttore sportivo del Parma, è appena uscito dalla sede dell’Inter dopo la visita del pomeriggio (vedi articolo). Il dirigente gialloblù ha parlato della possibilità di prendere Esposito, spiegando come stanno le cose, e smentito categoricamente una trattativa per Darmian.

NULLA DI FATTO – Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, spiega ai cronisti presenti il motivo della visita in sede: «Avevamo un giocatore che dovevamo sistemare con l’Inter ma non era Sebastiano Esposito, fin quando non decidono loro di farlo uscire non se ne parla. Poi dopo mi sono visto con un procuratore e mi hanno prestato un ufficio. Non abbiamo parlato di Esposito perché so che per adesso non è in uscita, se esce noi ci siamo: lo dico onestamente. Matteo Darmian? Ecco, questa è una cosa che ci tengo a dire: non siamo venuti a parlare per Darmian, è un giocatore tutto nostro e poi dopo si vedrà. Non si è parlato di questo, perché l’Inter è pure impiegata in altre cose. Margini per Esposito? Purtroppo no, è un giocatore che ci interessava però un mese fa. Ne avevamo già parlato di questa situazione, è normale che adesso c’è stato l’infortunio di Roberto Inglese, che purtroppo ci dispiace per il ragazzo soprattutto. L’ho chiesto un mese e mezzo fa, so che per adesso non è in uscita. Noi abbiamo degli ottimi rapporti con loro e sanno dove trovarci».