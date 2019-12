Faggiano: “Kulusevski-Parma fino a giugno. Nulla concesso dall’Atalanta”

Intervistato ai microfoni di “12 Tv Parma” nel corso della trasmissione “Bar Sport”, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato del futuro di Dejan Kulusevski, giocatore di proprietà dell’Atalanta e nel mirino dell’Inter

FUTURO KULUSEVSKI – Queste le parole Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, sul futuro di Dejan Kulusevski, giocatore di proprietà dell’Atalanta e nel mirino dell’Inter: «Volevamo per Kulusevski un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita – ha riportato “ForzaParma.it” – Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi».