Faggiano: “Kulusevski? Con noi fino a giugno! Il giocatore…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato del centrocampista Dejan Kulusevski a lungo obiettivo di mercato dell’Inter e ora nuovo giocatore della Juventus da giugno

SITUAZIONE – «Abbiamo provato a prenderlo con altre formule. C’era anche la parola per un prestito biennale qualora fosse andato bene nella prima stagione ma poi tutto sanno come sono andate le cose, è rimasta solo una chiacchierata. Noi siamo comunque molto soddisfatti del suo rendimento e sono sicuro che ci darà una grossa mano fino al termine della stagione. Mai preso in considerazione la possibilità di liberarlo prima? Mai, abbiamo bisogno di lui a Parma e Kulusevski vuole concludere la stagione con noi. Vuole darci una mano fino alla fine». Queste le parole di Daniele Faggiano.

Fonte: Tutto Mercato Web – Raimondo De Magistris.