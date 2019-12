Faggiano: “Kulusevski all’Inter? Fino a giugno è del Parma, poi si vedrà”

Faggiano ha parlato di Kulusevski in collegamento su “Sky Sport 24”. Il DS del Parma sottolinea che il giocatore, seguito dall’Inter, ha un contratto fino al 30 giugno prima di fare ritorno all’Atalanta in attesa del mercato

INAMOVIBILE A GENNAIO? – Di seguito la risposta di Daniele Faggiano: «Se sale la pressione per Dejan Kulusevski all’Inter dopo la vittoria della Juventus? Di pressione basta la mia che già è a rischio (ride, ndr)! Kulusevski è un giocatore fino al 30 giugno del Parma, poi si vedrà. Fa piacere ma poi parlarne troppo non so se faccia bene al ragazzo. Ci sta, è il calciomercato ed è il calcio».