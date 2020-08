Faggiano: “Inter? Nessun contatto! Il mio rapporto con Conte e Ausilio…”

Daniele Faggiano, nuovo direttore sportivo del Genoa, è intervenuto a “Sky Sport 24”. L’ex dirigente del Parma è stato accostato all’Inter nelle ultime settimane per sostituire Piero Ausilio prima della firma per i rossoblù

NO CONTATTI – Faggiano è stato chiaro: «Non c’è mai stato nulla con l’Inter. Sono cose giornalistiche. C’è una grande amicizia con Antonio (Conte, ndr), ma il lavoro è una cosa e l’amicizia un’altra. Ha il suo carattere e non porta mai rancore dicendo sempre le cose per il bene della squadra. Poi sono molto amico di Ausilio e Baccin e mai sarei andato a rompere le uova nel paniere a due amici».