Fabregas spiazza l’Inter: «Credo nel progetto Como». E Ausilio?

Dal palco del South by Southwest di Londra, uno degli eventi più innovativi a livello internazionale, Cesc Fabregas ha voluto chiarire la propria posizione riguardo al suo futuro da allenatore. Accanto al presidente del Como, ha parlato con orgoglio del progetto lombardo, sottolineando la sua volontà di proseguire alla guida tecnica del club, appena promosso in Serie A. Allora chi sarà il nuovo allenatore dell’Inter? E ci si interroga sul viaggio di Ausilio a Londra.

LA RISPOSTA – Parole chiare, che sembrano rappresentare una chiusura netta alle voci che da giorni lo accostano con insistenza all’Inter come possibile erede di Simone Inzaghi. Eppure, secondo fonti vicine all’ambiente nerazzurro, la trattativa con l’ex campione del mondo non è del tutto tramontata. Il direttore sportivo Piero Ausilio, volato proprio a Londra nelle ultime ore, avrebbe avuto contatti per provare a convincere Fabregas a sposare il nuovo progetto tecnico dell’Inter, basato su un forte rinnovamento e sulla valorizzazione dei giovani: «A Como lavoro come voglio. Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice».