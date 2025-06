Fabregas, il presidente del Como: «Progetto lungo con lui». Ma Ausilio va a Londra per trattare!

Il futuro della panchina dell’Inter si gioca a Londra. Mentre il presidente del Como, Dennis Wise Suwarso, in occasione di un evento congiunto nella capitale inglese con lo stesso Cesc Fabregas, ha ribadito pubblicamente la volontà del club lariano di proseguire con il tecnico spagnolo, la realtà dei fatti racconta di una trattativa ancora apertissima tra l’allenatore e la società nerazzurra.

A LAVORO – L’Inter continua a trattare con Cesc Fabregas come nuovo allenatore del club nerazzurro, nonostante la chiusura da parte del presidente del Como in queste ore direttamente da Londra: «Il nostro progetto è pluriennale e ruota attorno a Fabregas, che non lascerà il club», ha dichiarato Suwarso con fermezza. Ma dietro le parole di facciata si cela una situazione più complessa. Il presidente ha smentito, ma le indiscrezioni confermate da Gianluca Di Marzio parlano di un confronto decisivo tra le parti. Non è un caso che Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, si trovi a Londra proprio in queste ore. Il dirigente interista ha voluto portare avanti personalmente il negoziato con Fabregas, segno evidente della fiducia da parte della dirigenza nella possibilità di chiudere positivamente la trattativa. Il viaggio di Ausilio ha anche un’altra lettura: non era in sede a Milano per l’incontro con Enzo Raiola, dimostrando che la priorità del momento resta la definizione del nuovo allenatore.

L’Inter tratta Fabregas e Ausilio vola a Londra: c’è un piano B

LA RISPOSTA DEFINITIVA – Fabregas, che ha guidato il Como alla promozione in Serie A mostrando idee moderne e spirito di leadership, rappresenta il profilo ideale per guidare la rivoluzione nerazzurra post-Inzaghi. L’Inter aspetta ora una risposta definitiva dal tecnico: sì o no entro le prossime ore. In caso di rifiuto, il piano B porta a Cristian Chivu, attualmente al Parma, ex bandiera e allenatore vincente con la Primavera interista. La fiducia nell’approdo di Fabregas resta alta, ma l’Inter non vuole attendere oltre. Londra, dunque, si conferma ancora una volta il centro del calciomercato nerazzurro.