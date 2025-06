Fabregas, Marotta chiede l’autorizzazione al Como! Inter in attesa – Sky

Il futuro di Cesc Fabregas al Como è in bilico, ma ancora di più lo è quello dell’Inter senza allenatore. Matteo Barzaghi su Sky Sport ha dato una novità sulla trattativa.

SUCCESSIONE – Che la trattativa per portare Cesc Fabregas a Milano non fosse facile lo si sapeva già. L’allenatore e il Como avevano rifiutato nelle settimane scorse i corteggiamenti di Bayer Leverkusen prima e di Roma poi. Adesso si sta facendo avanti in maniera importante l’Inter, che ieri ha ufficializzato l’addio con Simone Inzaghi. Il piacentino lascia il club dopo uno scudetto e cinque successi tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg è rimasta piuttosto indigesta.

TRATTATIVA – Sulla possibile trattativa tra Fabregas e Inter è proprio Matteo Barzaghi a dare novità: «Piero Ausilio è a Londra per motivi di calciomercato. Per quanto riguarda Fabregas, i rapporti tra Inter e Como sono ottimi. Il presidente Marotta ha chiesto autorizzazione al Como per parlare con l’allenatore. Quando e se l’avrà, allora ci sarà l’affondo». Tutto dipende perciò dalla decisione del Como e del suo presidente Suwarso, che oggi nelle sue dichiarazioni non sembrava comunque molto propenso a lasciare andare il suo attuale allenatore.