Fabregas, l’Inter ci punta! Il Como pensa al suo sostituto

Cesc Fabregas nel mirino dell’Inter. Intanto il Como pensa a come sostituire il tecnico spagnolo, con un profilo italiano e già conosciuto in Serie A.

SITUAZIONE – Con l’addio di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, si apre ovviamente il giro panchine con i nomi che potrebbero toccare da vicino anche i nerazzurri. Nelle ultime ore, il nome di Cesc Fabregas è saltato alla ribalta nel mondo Inter. Allo stesso tempo però, si pensa a come sostituire Fabregas al Como. Secondo le ultime indiscrezioni di Nicolò Schira, Daniele De Rossi, ex Roma, è sbarcato a Milano nella giornata di oggi. Il profilo del tecnico azzurro è in cima alla lista del Como per sostituire lo stesso Fabregas. Il secondo nome nella lista dei lariani è quello di Davide Ancelotti, figlio di Carlo.