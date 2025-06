Fabregas-Inter, il Como non si smuove! Domani il giorno decisivo

Cesc Fabregas e l’Inter hanno avuto un contatto, nella giornata di oggi 4 giugno, per comprendere l’esistenza dei presupposti per iniziare un nuovo percorso insieme. Il Como continua a fare muro: domani sarà la giornata decisiva.

LA NOTIZIA – Cesc Fabregas ha incontrato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, a Londra. Durante l’incontro, il direttore sportivo nerazzurro ha presentato il progetto che la sua società ha in mente per il tecnico catalano, non ricevendo una risposta definitiva da parte di quest’ultimo. La situazione resta molto complicata, come riferito da Fabrizio Romano, il quale ha ribadito come l’ostacolo principale alla definizione positiva dell’affare è dato dalle resistenze del Como. Marwin Suwarso, Presidente dei lariani, non ha infatti alcuna intenzione di separarsi dal piacentino.

Fabregas e l’Inter avranno un nuovo contatto: domani il ‘dentro o fuori’

LO SCENARIO – Nella giornata di domani ci sarà una continuazione dei discorsi tra Inter e Fabregas per cercare di sbrogliare la matassa. I nerazzurri sono pienamente consapevoli della forza economica del Como, della bontà del progetto offerto e della pazienza garantita a Fabregas, ma sperano che il disegno presentato al catalano possa essere ritenuto talmente appetibile da spingerlo a chiedere esplicitamente ai lariani di trasferirsi a Milano.

UNA CERTEZZA – In un senso o nell’altro, quella di domani dovrebbe essere la giornata decisiva per comprendere la direzione che tale situazione andrà ad assumere. Nella consapevolezza che, in caso di “no definitivo” di Fabregas, l’Inter virerebbe su Patrick Vieira.