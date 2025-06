Fabregas-Inter, c’è la conferma! Inzaghi dal futuro difficile

Cesc Fabregas è il primo nome che l’Inter segue nel caso in cui Simone Inzaghi salti dopo l’incontro delle prossime ore. Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube spiega nei dettagli la situazione.

ADDIO? – Cesc Fabregas o la conferma dopo la notte di Monaco di Baviera. Alfredo Pedullà spiega cosa sta accadendo: «Giusto che Marotta abbia confermato Simone Inzaghi dicendo dell’incontro. Le decisioni si prendono nell’incontro, ma credo sia difficile che si riparta dal mister piacentino. Dovranno vedersi tra poco, tra poche ore. Tra domani e dopodomani. Anche stamattina dall’Arabia trapela la fiducia enorme che Inzaghi possa accettare l’offerta di 75 milioni in tre anni. La fiducia deve passare dalla decisione di Inzaghi, non escludo comunque colpi di scena. Anche un club della Premier ha fatto sondaggi su Inzaghi. L’Inter è stata presa a schiaffi, è stata una sconfitta umiliante. Il ciclo è stato proficuo nonostante gli scudetti persi, però hai portato a casa trofei. Uno scudetto, due finali di Champions League. Tutti dimenticano il percorso se non porti la “ciccia” a casa».

Fabregas il primo nome dell’Inter! Si riflette sul post-Inzaghi

FUTURO – Pedullà si espone poi sul primo nome osservato in casa nerazzurra: «C’è l’interesse concreto dell’Inter nei riguardi di Cesc Fabregas. Sottolineo i lavori sottotraccia. Il Como vuole blindarlo con 5 milioni di euro, sarebbe un allenatore strapagato da parte di una proprietà molto ricca. Un solo club al mondo oggi può portar via Fabregas dal Como ed è l’Inter. Dobbiamo comunque aspettare perché è successo tanto nel mercato degli allenatori»