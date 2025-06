Fabregas ha detto no all’Inter? Ecco ciò che filtra dalla sede – Sky

Cesc Fabregas è il primo obiettivo dell’Inter per il suo futuro post-Inzaghi. L’allenatore oggi ha parlato a Londra e chiuso le porte, dalla sede secondo Matteo Barzaghi su Sky Sport il parere è diverso.

AGGIORNAMENTI – Il futuro dopo Simone Inzaghi è ancora un’incognita in casa Inter. Si stanno muovendo i primi passi, Matteo Barzaghi dà gli aggiornamenti dalla sede di Viale della Liberazione: «Non trova conferma il fatto che Fabregas abbia detto di no all’Inter. C’è una situazione da risolvere perché è sotto contratto con il Como. Le parole vengono registrate, sia quelle del presidente Suwarso che quelle dell’allenatore a Londra. Entrambi hanno elogiato il progetto a lungo termine e la libertà di Como, ciò non chiude le porte ad una possibilità per l’Inter. Ieri ci sono stati i primi contatti, ci si proverà ancora e ci sono poi le alternative come Chivu e Vieira. Il club va avanti con il lavoro sui diversi tavoli, poi sceglierà quale allenatore guiderà i nerazzurri già dalla settimana prossima nel Mondiale per Club. Ausilio è a Londra, Marotta ai funerali di Ernesto Pellegrini. I lavori proseguiranno nel pomeriggio, le parole di Fabregas raccontano quello che è il momento bello vissuto a Como. Con di fianco il presidente non poteva dire cose diverse comunque»