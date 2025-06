Fabregas gioca con la difesa alta, serve centrale rapido: 3 nomi – CdS

Una volta confermato ufficialmente Cesc Fabregas come nuovo allenatore dell’Inter (oggi giornata decisiva), allora si inizierà anche a parlare di mercato. Ipotizzando che il prossimo allenatore nerazzurro sia proprio il catalano, il Corriere dello Sport inizia a parlare di progetto tecnico e mercato.

IL MODULO A TRE – Fabregas è il candidato numero uno per diventare il prossimo allenatore dell’Inter, indipendentemente dal muro del Como. E il Corriere dello Sport si porta già avanti sulle ipotetiche mosse di mercato dei nerazzurri e sulle idee tattiche dell’allenatore catalano. Archiviati gli arrivi di Petar Sucic (ieri l’ufficialità e le sue prime parole) e di Luis Henrique (ad ore ufficialità anche per lui), presto si inizierà a parlare di mercato anche con il nuovo allenatore. Il modulo sarà più o meno lo stesso, ossia quello con la difesa a tre. Poi potrebbero esserci delle varianti, ma da lì non si dovrebbe scappare. Fabregas è un allenatore abituato a giocare con la difesa alta e con i difensori disposti a marcare avendo tanto campo dietro. Quindi servirà almeno un centrale rapido.

In difesa, Fabregas ha bisogno di uno rapido: sulla lista dell’Inter 3 nomi

DIFESA – Da questo punto di vista sia Stefan de Vrij che Francesco Acerbi non sono due fulmini di guerra. Bravi, anzi bravissimi come marcatori, ma in una difesa alta, soprattutto il secondo per questioni anagrafiche, potrebbe faticare parecchio. Ecco perché arriverà almeno un difensore centrale. Sulla lista ci sono Sam Beukema, che piace pure al Napoli, Jhon Lucumì del Bologna e Koni De Winter del Genoa. A meno che Fabregas non ne indichi qualcun altro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno