Fabregas è tornato a Milano: silenzio sul futuro e sull’Inter!

Cesc Fabregas ieri è intervenuto da Londra durante un evento confermando la sua volontà di rimanere al Como. Oggi il club ha seguito la stessa linea, il presidente Suwarso ha fatto ritorno a Milano e anche l’allenatore lo ha seguito.

RITORNO – In questi ultimi due giorni il presidente del Como Suwarso, assieme all’allenatore Cesc Fabregas, è stato a Londra per un evento. Entrambi hanno parlato ieri e hanno fatto capire l’unione di intenti per continuare il rapporto lavorativo a Como. L’Inter nonostante ciò ha provato un pressing asfissiante nel tentativo di convincere lo spagnolo, ma non è riuscita. Oggi il Como ha pubblicato un comunicato netto e ha definito la sua presa di posizione sul tema, poi anche Suwarso si è aggiunto. Il patron, tornato da Londra a Milano, ha aggiunto qualche parole e ha lasciato un minimo spiraglio rispondendo al quesito sulla permanenza dell’allenatore con un “Sì, speriamo”. Niente di sicuro perciò, tutto in bilico. E rimane in bilico la situazione anche ora che è tornato Cesc Fabregas a Linate. Al suo arrivo diversi giornalisti lo hanno seguito, ma il tecnico non ha risposto ad alcuna domanda sul suo futuro e sul corteggiamento dell’Inter. Prevale il silenzio in questo momento complicato per il club nerazzurro.