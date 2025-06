Fabregas, pronto il blitz di Ausilio? L’asse Inter-Como si sposta a Londra!

Cecs Fabregas diventa l’oggetto del desiderio dell’Inter ma il Como oppone resistenza. Piero Ausilio potrebbe raggiungere Londra per affondare il colpo.

CORSA ALL’ALLENATORE – L’Inter è alla caccia dell’allenatore che dovrà prendere il posto di Simone Inzaghi. Attualmente il nome in pole position per occupare la panchina nerazzurra è quella di Cecs Fabregas, al quale succedono – in ordine di interesse – i profili di Christian Chivu e Patrick Viera. Restando focalizzati sul tecnico del Como, la situazione purtroppo appare tutt’altro che in discesa. L’Inter ha assoluta necessità di accorciare i tempi, per dare ai suoi giocatori la nuova guida a partire dal Mondiale per Club, ma il Como sembra opporre resistenza a lasciare partire il suo Fabregas.

L’Inter accelera verso Fabregas: Ausilio a Londra per convincere il Como?

PROSSIMO PASSO – Proprio considerando la riluttanza del Como e del suo Presidente Mirwan Suwarso, che lancia messaggi sui social in questo senso, e l’intenzione dell’Inter di accelerare i tempi, nelle prossime ore potrebbe esserci un affondo proprio da parte della dirigenza nerazzurra. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, Piero Ausilio potrebbe decidere di volare a Londra, dove quest’oggi si trovano insieme Fabregas e Suwarso, per il primo vero e proprio blitz dell’Inter. Si attendono, quindi, nuovi risvolti, con gli occhi tutti puntati verso la capitale dell’Inghilterra, che sembra destinata a diventare lo scenario della possibile trattativa.