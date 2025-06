Fabregas avanza prima richiesta all’Inter! I dettagli – SI

Cesc Fabregas ha ascoltato la proposta con cui Piero Ausilio ha tentato di convincerlo ad aderire alla causa dell’Inter. In risposta, il catalano ha avanzato una sua prima personale richiesta. I dettagli.

IL PUNTO – Cesc Fabregas è il principale obiettivo dell’Inter per sostituire il tecnico Simone Inzaghi, recatosi oggi 4 giugno a Parigi per firmare con l’Al-Hilal. A proposito dell’allenatore catalano, nell’incontro avvenuto a Londra con il ds nerazzurro Piero Ausilio si è parlato anche della durata dell’eventuale contratto da siglare per le prossime stagioni. Da parte del tecnico del Como è arrivata la richiesta di un triennale con opzione per il terzo anno, una richiesta che va ad aggiungersi a quelle “garanzie tecniche” da cui il classe 1987 non intende prescindere.

Pedullà sul tentativo dell’Inter per Fabregas

IL RAGIONAMENTO – Sul punto si è espresso Alfredo Pedullà, che dagli studi di Sportitalia ha così descritto la situazione: «L’Inter non sapeva che Inzaghi se ne sarebbe andato. Si tratta di una società di grandi professionisti, per cui avrebbe agito diversamente se lo avesse saputo prima. Capisco che Fabregas possa non piacere per via del curriculum, ma in ogni caso i nerazzurri vogliono avviare un nuovo ciclo. Non sarebbe arrivato neanche Allegri, in ogni caso, proprio perché l’obiettivo è ricostruire».