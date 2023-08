Fabbian-Udinese, situazione problematica: i passaggi con l’Inter

Fabbian doveva andare all’Udinese, ma il suo trasferimento per ora non si può completare complice la vicenda Samardzic. Con l’Inter sarà necessario parlare di nuovo, con una possibilità secondo Sky Sport.

TUTTO DA RIFARE? – Giovanni Fabbian mercoledì ha svolto le visite mediche a Roma con l’Udinese, poi è entrato in una situazione di stallo. Posizione non dovuta a lui, pur essendo formalmente slegato alla trattativa Lazar Samardzic. Col centrocampista serbo per il momento senza novità, anche Fabbian non può completare il suo trasferimento. L’Inter, secondo Sky Sport, andrà a rivedere le condizioni del trasferimento nel caso in cui Samardzic dovesse saltare. Questo perché, in ogni caso, c’è la volontà di chiudere questo passaggio. L’Inter aveva raggiunto un accordo con l’Udinese per Fabbian, se vuole tenere quello che si era definito senza Samardzic bisognerà rivedere le condizioni.