Fabbian, trattativa in corso: l’Inter può cederlo in Serie B

Fabbian, dopo aver vinto il Campionato Primavera 1 nella passata stagione, può lasciare l’Inter. Come fa sapere il giornalista Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, è in corso una trattativa in Serie B.

PRIMA ESPERIENZA – Può iniziare in Serie B la carriera da professionista di Giovanni Fabbian. Il centrocampista, che ha vinto il Campionato Primavera 1 con l’Inter nella passata stagione, può trasferirsi alla Reggina di Filippo Inzaghi. Come segnala Gianluca Di Marzio, c’è una trattativa in corso fra i nerazzurri e la società calabrese, molto attiva in quest’ultima settimana. Per Fabbian possibile trasferimento in uscita a breve, sarebbe in prestito.

Fonte: gianlucadimarzio.com