Fabbian, subito primo gol col Bologna! Inter sempre più soddisfatta

Fabbian ha già trovato il primo gol con la maglia del Bologna, e lo ha fatto subentrando dalla panchina. Il centrocampista arrivato dall’Inter conferma le sue ottime qualità in zona gol, dopo l’ottima stagione (quella passata) con la maglia della Reggina.

CON INTERESSE – Giovanni Fabbian è il gioiellino cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ed esploso definitivamente, tra i professionisti, la passata stagione in Serie B con la maglia della Reggina. Dopo il mancato trasferimento all’Udinese, il giovane Fabbian è stato ceduto al Bologna a titolo definitivo per una cifra pari a 5 milioni. In questo inizio di stagione il ragazzo non ha trovato tanto spazio nella formazione di Thiago Motta, che però lo ha sempre tenuto in considerazione subentrando dalla panchina. Così come successo contro il Cagliari: entrato all’87’, ha segnato subito il suo primo gol in rossoblù decidendo la partita in favore della sua squadra, dopo appena due minuti dal suo ingresso. Altra soddisfazione per l’Inter che nonostante lo abbia ceduto, ha mantenuto il diritto di contro-riscatto per una cifra pari a 12 milioni. Stessi accordi pattuiti con l’Udinese nell’affare Lazar Samardzic, per intenderci.