Fabbian, la Serie A lo attende. Un posto nell’Inter di Inzaghi? – TS

L’Inter riflette sul futuro di Fabbian. Dopo l’ottima stagione alla Regina potrebbe attenderlo la Serie A o, addirittura, l’Inter di Inzaghi. Di seguito quanto riportato da TuttoSport.

FUTURO – Fra i vari colpi di mercato l’Inter dovrà trovare spazio anche per decidere sul futuro di Giovanni Fabbian. Il giovane calciatore, al suo primo anno nei professionisti, si è distinto nella Reggina di Filippo Inzaghi, al quale i nerazzurri lo hanno dato in prestito (vedi articolo). L’Inter è conscia del talento che ha fra le mani e riflette su un nuovo prestito, questa volta però in Serie A. L’edizione odierna di TuttoSport, infatti, fa sapere che molte squadre sono interessate al classe 2003, al quale i nerazzurri vogliono far fare esperienza nella massima serie. Fra i club che potrebbero essere presi in considerazione per il futuro di Fabbian c’è certamente il Sassuolo. Non solo perché potrebbe risultare utile per trovare un accordo nella trattativa Davide Frattesi, ma anche perché un ambiente come quello neroverde, senza troppe pressioni, potrebbe aiutarlo a crescere serenamente. Sempre secondo TuttoSport è difficile che l’Inter decida di cedere Fabbian a titolo definitivo, privandosi della possibilità di riportarlo in nerazzurro nei prossimi anni. Ciò che potrebbe cambiare questi piani futuri, però, potrebbe essere un’offerta alla quale il club interista farebbe fatica a rinunciare. O, ancora, la promozione direttamente in Prima Squadra, che permetterebbe a Simone Inzaghi di sfruttare un talento giovane e di casa.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna