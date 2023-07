Fabbian, richiesta ufficiale di un club di Serie A! Ma non è l’unico – Sky

Fabbian dopo il prestito alla Reggina è tornato ad allenarsi in questa pre-season con l’Inter, orgoglioso di vestire i colori nerazzurri. Anche in questa sessione di mercato, però, il giovane centrocampista potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un club di Serie A lo ha chiesto ufficialmente, ma non è l’unico interessato.

RICHIESTA UFFICIALE – Giovanni Fabbian dopo la sua straordinaria stagione in Serie B con la Reggina, è tornato a disposizione dell’Inter in questa pre-season ad Appiano Gentile. Il giovane potrebbe partire ancora una volta in prestito per fare esperienza, magari anche in Serie A. Un club in particolare ha richiesto ufficialmente il giocatore ed è il Frosinone neo-promosso nella massima serie. Sul giovane centrocampista ci sono anche Lecce, Torino e Bologna.