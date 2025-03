Fabbian, il Milan tenta lo ‘sgambetto all’Inter’? La situazione

Giovanni Fabbian sta trovando meno spazio al Bologna, in questa stagione, a differenza di quanto accaduto con Thiago Motta sulla panchina dei felsinei: l’Inter osserva da lontano la sua crescita, registrando l’interesse del Milan nei suoi riguardi.

IL PUNTO – Giovanni Fabbian è un calciatore su cui aleggia un alone di incertezza riguardo la possibilità di un futuro all’Inter. Il club nerazzurro, che ha l’opzione per il riacquisto del centrocampista italiano, attivabile sia nel 2025 sia nel 2026, non ha ancora sciolto i dubbi in merito alla strategia che intenderà adottare sul centrocampista. In questo scenario, i meneghini sono consapevoli dell’interesse di varie squadre per il giovane talento azzurro, con particolare riferimento a una storica rivale.

Fabbian piace al Milan. L’Inter ne segue l’evoluzione

LO SCENARIO – La big italiana che monitora con attenzione la situazione di mercato di Fabbian è il Milan. Come riportato da TuttoSport, infatti, il club rossonero avrebbe inserito il calciatore dei felsinei tra i centrocampisti italiani per cui poter investire nella finestra estiva di mercato. Samuele Ricci è attualmente la priorità del club meneghino per il suo centrocampo, ma alle sue spalle la corsa è aperta.

LA POSIZIONE – L’Inter vede positivamente la crescita di Fabbian al Bologna, pur consapevole del fatto che in quest’annata abbia avuto meno chances per esprimere al meglio il proprio potenziale. Al contempo, però, il club meneghino, oltre ad aver investito per Petar Sucic in quella posizione, sembra interessato ad altri profili per il futuro. Ragion per cui nulla è al momento da escludere riguardo il giovane ex canterano nerazzurro.