Fabbian lascia subito l’Inter! Doppia cifra con il Bologna – Sky

L’Inter completa un’altra cessione, quella di Fabbian. Il centrocampista non andrà però al Frosinone, né tantomeno all’Udinese, bensì al Bologna: i dettagli della trattativa arrivano da Di Marzio.

TUTTO COMPLETATO – Nel tardo pomeriggio si è tenuto un incontro col Bologna per il trasferimento di Giovanni Fabbian. L’esito è positivo, perché c’è l’accordo con l’Inter per il passaggio in rossoblù del centrocampista. Gianluca Di Marzio fa sapere che, in quanto a cifre, si parla di cessione a titolo definitivo per cinque milioni di euro. L’Inter si è riservata la recompra per Fabbian, a una valutazione di gran lunga più alta: dodici milioni di euro.