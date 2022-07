Fabbian lascia l’Inter, accordo raggiunto! Chiusura imminente – Sky

Dopo le tante ufficialità minori di ieri l’Inter completa un’altra operazione di mercato nella giornata di oggi. Come annuncia Sky Sport, è fatta per il trasferimento del giovane Fabbian.

IN USCITA – Giovanni Fabbian lascia l’Inter dopo aver vinto il Campionato Primavera 1 quasi due mesi fa. Per il classe 2003, come riporta Sky Sport, appena raggiunto l’accordo fra i nerazzurri e la Reggina per un prestito. A breve previsto anche l’annuncio ufficiale, sarà allenato da Filippo Inzaghi e giocherà in Serie B, suo esordio in una prima squadra. Fabbian diventa così uno dei tanti acquisti della Reggina, molto attiva sul mercato negli ultimi dieci giorni.