Fabbian e l’Inter, una storia ai titoli di coda? Bologna fiducioso

Giovanni Fabbian si allontana sempre più dall’ipotesi di un ritorno all’Inter in estate, con il Bologna che ora spera di vedersi concretizzare una realtà.

LA SITUAZIONE – Giovanni Fabbian tra Inter e Bologna? La realtà che si sta manifestando appare sempre più chiara. Per il calciatore italiano, riscattato dai rossoblù per circa 5 milioni di euro, sarà molto difficile immaginare l’esercizio del contro riscatto da parte dei nerazzurri. I meneghini hanno infatti a disposizione una batteria di centrocampisti molto corposa, motivo per cui l’idea principale è quella di sottrarre piuttosto che aggiungere. Ecco perché è opportuno entrare nell’ottica di un probabile addio definitivo di Fabbian all’Inter.

Fabbian, l’Inter si allontana e il Bologna vede crescere le sue speranze

L’AUSPICIO – Se l’Inter sembra intenzionata a recidere ogni legame con Fabbian, diverso è ovviamente il discorso per quanto riguarda il Bologna. I rossoblù, in tal senso, vedono il classe 2003 come un profilo su cui puntare con convinzione per il presente e il futuro. Nonostante il tecnico Vincenzo Italiano non abbia fatto affidamento con molta frequenza su di lui (la percentuale di partite giocate da titolare in Serie A è del 24%), l’idea comune alla dirigenza e allo staff tecnico degli emiliani è che il ragazzo si farà. Ecco perché, una volta definita con certezza la sua permanenza al Bologna, ci sarà da aspettare un incremento delle occasioni a lui garantite per affermarsi in maglia rossoblù.