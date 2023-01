Fabbian, futuro già deciso all’Inter! Prenderà il posto di un centrocampista – TS

Giovanni Fabbian, prodotto della Primavera dell’Inter e in prestito alla Reggina (autore oggi di una doppietta), secondo quanto riportato da Tuttosport sarà il primo rinforzo in vista della prossima stagione.

RITORNO – Altro che via dall’Inter perché inserito come contropartita. Giovanni Fabbian, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e protagonista dello scudetto Primavera della scorsa stagione, si trova attualmente in prestito alla Reggina in Serie B. Oggi stesso ha anche una doppietta personale. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, il suo futuro è già stato deciso. Sarà il primo rinforzo dell’Inter in vista della prossima stagione. Operazione che è in linea con l’impostazione che il responsabile dell’area tecnica vuole dare per l’Inter che verrà, dove ci saranno sempre più giocatori giovani dall’ingaggio sostenibile. Il centrocampista tornerà dunque alla base e prenderà il posto in rosa di Roberto Gagliardini.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino