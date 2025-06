Fabbian, il contro-riscatto dell’Inter è sempre più lontano: su di lui un altro club in Serie A – Sky

Nell’accordo tra Inter e Bologna c’è una clausola per contro-riscattare Giovanni Fabbian pagando la clausola di 12 milioni. Secondo quanto riportato da Sky, su di lui c’è il forte pressing di un altro club di Serie A.

ALTRO CLUB – Dopo il rinnovo di Matias Vecino, la società biancoceleste è al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri un elemento capace di garantire inserimento e anche qualche gol. Per questo la scelta di puntare sull’ex vivaio dell’Inter, Giovanni Fabbian. Prodotto del vivaio dell’Inter, ha disputato una stagione solida sotto la guida di Vincenzo Italiano, anche se non da titolare. In 70 presenze tra Serie A e Coppa Italia nelle ultime due stagioni ha già messo a referto 9 gol. Il suo senso dell’inserimento, la capacità di attaccare l’area e il fisico ben strutturato lo rendono un profilo perfetto per completare una mediana che conta già su registi e interditori come Rovella, Guendouzi e lo stesso Vecino. La trattativa con il Bologna potrebbe partire da una base di 12 milioni di euro, cifra fissata nella clausola di recompra inserita a suo tempo dall’Inter, che però non ha intenzione di esercitarla.

Inter defilata su Fabbian, la Lazio prova l’affondo

REPARTO PIENO – Nonostante il diritto di prelazione da parte dei nerazzurri, al momento non ci sono segnali di un loro coinvolgimento attivo: a Milano il centrocampo è già saturo, con sette giocatori a disposizione tra cui Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Piotr Zielinski e l’ultimo arrivato Petar Sucic. Proprio questa abbondanza lascia campo libero alla Lazio, che ora può tentare l’assalto per portare Fabbian nella Capitale. La priorità del club biancoceleste è chiara e condivisa con l’allenatore, che vede nell’ex nerazzurro il tassello ideale per completare il puzzle della sua mediana.